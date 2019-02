Ilustrador desenha mulher que ajudou motorista em acidente com helicóptero de Boechat

Ilustrador homenageou cena em que mulher ajuda motorista após acidente. Foto: Facebook/Filosofia.dia | Instagram/@angelofrance

A imagem de uma mulher que subiu até a cabine de um caminhão para ajudar o motorista após o acidente que vitimou o jornalista Ricardo Boechat viralizou nas redes sociais.

Em um dos vídeos publicados, chama a atenção o fato de a vendedora Leiliane Rafael da Silva, de 28 anos, agir enquanto um homem aparece em destaque filmando o momento.

Com sua visão de ilustrador, Angelo France, de 40 anos, fez um desenho representativo, em que a mulher se transforma em uma super-heroína.

Em entrevista ao G1, ele disse que publicou a HQ sem pretensões, a fim de homenagear a imagem que não saía da cabeça dele. "Quando eu vi a cena dela agarrada no caminhão, acho que a heroína que melhor representaria ali era a Mulher Maravilha. Poderia ter colocado qualquer outra heroína ali, mas achei a Mulher Maravilha dentro do contexto. Deu força para as pessoas enxergarem o que eu enxerguei", disse.

Na publicação, o ilustrador escreveu: "Minha visão da imagem marcante no momento do acidente que vitimou o jornalista Ricardo Boechat e o piloto do helicóptero, Ronaldo Quattrucci. Heróis reais existem! Leilaine, que assistiu de perto a queda do helicóptero, desce da moto e corre [para] salvar a vida do motorista do caminhão atingido no acidente. Uma mulher forte, de coragem, que arriscava sua vida enquanto os homens a sua volta apenas se importavam em filmar ao invés de ajudar. Parabéns Leilaine! Verdadeira Heroína!".

Outros vídeos mostram que, antes ou depois, ela recebeu a ajuda de homens que estavam ao redor no momento do acidente, no qual o piloto Ronaldo Quattrucci também morreu.