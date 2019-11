Igreja constrói estátua de menino Jesus e público compara com Phil Collins

Phil Collins foi comparado com uma estátua gigante de Jesus Cristo. Foto: Twitter / reprodução | Instagram / @officialphilcollins

Uma estátua gigante do menino Jesus pendurada na parede de uma igreja em Zaratecas, no México, repercutiu nas redes sociais por sua semelhança com Phil Collins.

Com os olhos azuis, rosto quadrado e a franja típica do cantor dos anos 1980, o monumento religioso de sete metros e quase uma tonelada chamou a atenção dos internautas.

"O Phil Collins é meu pastor e nada me faltará", brincou um usuário do Twitter. "Começaram transformando Jesus em branco. Agora ele já virou Phil Collins", disse outro. "O Phil Collins já teve cabelo?", questionou mais um, comparando o visual careca do músico com o do passado. Veja como ele está hoje:

Show de Phil Collins no Maracanã, no Rio, em feveveiro de 2018. Foto: Foto: Fabio Motta/Estadão

Confira algumas reações:

Eu não vou conseguir parar de rir do bebê jesus phil collins ainda hoje — janaína (@janaisapunk) November 21, 2019

Psicólogo: Jesus Phil Collins bebê gigante não é real e não pode te machucar Jesus Phil Collins bebê gigante: pic.twitter.com/BH1EUMDfL0 — Gabriel Reis (@mstrfahrenheit_) November 21, 2019

Gente, O Phil Collins já teve cabelo???????????????????????????????????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! https://t.co/BAZ6ZNTbA5 — Amigueba (@Amigueba) November 21, 2019

O Phil Collins é o meu pastor e nada me faltará https://t.co/XB8B6vP0C6 — André Ferreira (@_andrecferreira) November 21, 2019