Idosos aproveitam quarentena durante coronavírus para aprender a programar games

Idosos aproveitam quarentena para aprender a programar games. Foto: Pixabay

São quase 30 milhões de idosos no Brasil, de acordo com dados do IBGE em 2019. E as pessoas com mais de 60 anos fazem parte do grupo de risco para o novo coronavírus. De acordo com recomendações do Ministério da Saúde e da OMS, essa população precisa ficar em quarentena.

Para tornar o isolamento social menos monótono, a rede ISGAME, escola de desenvolvimento de games que também opera com pessoas com idade a partir de 50 anos, acaba de abrir aulas online para os seus alunos e bate-papo com dicas e atividades interativas que inclui os não alunos da rede.

Segundo o estudo Tsunami60+ realizado pelo Hype60+ e Pipe Social, tecnologia e envelhecimento caminham juntas. Para os idosos, as novas tecnologias são janelas para o mundo; apenas 10% declaram não estar em nenhuma rede social. A maioria tem celular e o utilizam intensamente para manter a vida social ativa através das ligações telefônicas e interação nas redes sociais.

O estudo revela ainda que a perda da saúde é uma preocupação e, nessa fase da vida, eles intensificam os cuidados com o corpo: exames preventivos, atenção com a alimentação e prática de exercícios físicos. O maior desejo é manter o vigor físico e mental. Além do corpo, a preocupação é manter o cérebro ativo: 39% fazem palavras cruzadas, jogam paciência ou Sudoku; 39% jogam no celular ou computador jogos específicos para ativar a mente e a memória.

A ISGAME preparou uma programação online que promete contribuir diretamente para a saúde do corpo e da mente utilizando a tecnologia e a socialização. As atividades contemplam passo a passo para baixar e usar os aplicativos de interação, que podem ser simples para o público jovem, mas nem sempre é fácil para os mais velhos.

Também será disponibilizado treinamento para o público baixar e jogar gratuitamente o Cérebro Ativo, um jogo para celular que promete exercitar o cérebro dos internautas com mais de 60 anos.

Confira a agenda completa e se inscreva no link.