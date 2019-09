Idoso se emociona ao receber visita de sua cadela de estimação no hospital 

Jujuba com o senhor Joaquim no hospital público de Resende, no Rio de Janeiro. Foto: Facebook / Diogo Balieiro Diniz

Joaquim Virgílio, de 72 anos, está internado no Hospital Municipal de Emergência Sérgio Henrique Gregori, em Resende, no Rio de Janeiro, e recebeu a visita de sua cadela Jujuba. O homem dizia sentir falta do animal e a comissão de humanização do centro médico aprovou a entrada do pet.

Os dois se encontraram na área externa da unidade, onde os pacientes tomam sol, e o idoso não segurou a emoção ao ver sua 'amiga', adotada em 2012 pela família. Jujubinha, como é carinhosamente chamada pelos seus donos, saltou nas pernas do paciente, e ele a pegou no colo para fazer carinho.

Emocionada com o momento, a filha de Joaquim, Gilliane Virgílio, compartilhou o momento nas redes sociais. "O amor entre eles é imenso. Nós, e principalmente nosso pai, ficou maravilhado ao poder matar a saudade", escreveu.

A cachorra entrou no hospital após passar por uma série de exigências em prol da saúde dos enfermos, como vacinação e higiene em dia. Essa foi a primeira vez na história da rede pública da região que um bicho entrou em uma unidade de saúde para visita, o que condiz com estudos acadêmicos sobre a relação de pets com o envelhecimento.

Joaquim sentia saudades de Jujuba, e equipe médica viabilizou a visita pela primeira vez na história dos hospitais públicos da região. Foto: Facebook / Diogo Balieiro Diniz

De acordo com uma pesquisa de abril deste ano, realizada pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, nove em cada dez idosos que têm cães, gatos e pássaros dizem que o animal os ajuda a aproveitar a vida e se sentir amados. Além disso, 80% garantem que os bichos reduzem o estresse (leia aqui).

