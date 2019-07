Idoso morre durante sessão de ‘Annabelle 3: De Volta pra Casa’

Trecho do filme 'Annabelle 3: De Volta pra Casa'. Foto: Warner Bros.

Aos 77 anos de idade, o britânico Bernard Channing passava férias na Tailândia, na cidade de Pattaya, quando decidiu assistir a última versão de Annabelle 3: De Volta pra Casa. O filme de terror está em cartaz nos principais cinemas da região.

Após o fim da exibição, o corpo dele foi descoberto por um dos clientes. “Todos ficaram chocados com o que aconteceu, principalmente quem estava perto dele”, declarou um dos espectadores a reportagem do jornal The Mirror. Uma equipe de socorristas do shopping tentou acudir Bernard, mas ele não resistiu.

A polícia local revela que chegou a encaminhar o idoso para um hospital em Banglamung. A causa da morte não foi revelada. Bernard trabalha no Reino Unido como diretor de uma empresa em Nottingham. A família dele está recebendo todo o apoio do consulado britânico na Tailândia.

Em 2016, durante uma exibição da franquia de A Invocação do Mal, um homem, de 65 anos, sofreu um ataque cardíaco na Índia. O corpo de Andrah Pradesh também foi encontrado somente no fim do filme.

