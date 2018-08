Idoso é preso após roubar 363 quilos de limão na Califórnia

Imagem ilustrativa. Foto: Pixabay

Roubos atípicos sempre ganham destaques nos noticiários mundo afora, mas existem algumas histórias inusitadas que merecem atenção especial, como a do norte-americano Dionicio Fierros, de 69 anos. O idoso foi preso na última sexta-feira, 24, no condado de Riverside, na Califórnia, após policiais encontrarem cerca de 363 quilos de limões roubados dentro de seu carro.

As autoridades locais estavam investigando casos de roubos de produtos agrícolas na região quando pararam o veículo do homem pela manhã. De acordo com os oficiais, o material fazia parte da safra de uma fazenda próxima.

O investigador do Departamento de Polícia do Condado de Riverside, Armando Munoz, disse ao jornal Los Angeles Times que apreensão de frutas em larga escala são raras na região, mas às vezes os agricultores registram denúncias desse tipo.

Fierros pagou uma fiança de dez mil dólares (cerca de R$ 41 mil) e foi liberado da prisão no sábado, 25.