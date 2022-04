Idoso acampa em frente a abrigo por 5 horas para adotar cão

Dentista aposentado acampou em frente a abrigo para conseguir adotar cachorro. Foto: TikTok/@palmspringsanimalshelter

Esta é uma daquelas histórias de amor à primeira vista. O dentista aposentado Brian Eberhart conheceu o cãozinho Elliot, que foi resgatado após ser vítima de maus-tratos e estava sob cuidados do seu vizinho, um voluntário de um abrigo de levou o animal para casa provisoriamente até que ele pudesse ser encaminhado para um novo lar.

Por ter gostado muito do cachorro, o homem decidiu então que iria adotá-lo e, para isso, resolveu se adiantar e acampar em frente ao Palm Springs Animal Shelter, na Califórnia, para onde o bichinho foi levado assim que se recuperou.

Brian chegou ao local às 8h, mas o abrigo só abre às 13h. Dessa forma, ele ficou sentando por cinco horas esperando para ter a oportunidade de levar Elliot para casa.

"Vimos ele no lounge do lado de fora, conversamos com ele e descobrimos que ele estava lá para garantir que tivesse a chance de adotar Elliot", disse Anthony Mercurio, diretor de comunicação e marketing da Palm Springs, à revista Newsweek.

Mas ele não estava sozinho. Por volta das 12h, a sua mulher ficou no acampamento para que ele pudesse ir ao banheiro. E todo o esforço deu certo e o cão ganhou uma nova família. O abrigo compartilhou no TikTok imagens do momento:

Elliot ganhou um novo nome: Leo. Segundo Anthony, o cachorro chegou ao abrigo todo tímido e assustado, mas agora morando com Brian ele está todo alegre e brincalhão.

O aposentado compartilhou um vídeo com Leo em sua casa e escreveu: "Estamos nos tornando melhores amigos".