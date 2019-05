Idosas celebram 30 anos de amizade com tatuagem de copos de cerveja

Therezinha e Ilda são amigas há mais de 30 anos e fizeram tatuagem juntas. Foto: Instagram/@thiagotostattoo

As amigas Ilda, de 70 anos, e Therezinha, de 66, resolveram fazer uma homenagem aos mais de 30 anos de amizade entre elas: uma tatuagem. Mais curioso ainda foi o desenho que elas escolheram: copos de cerveja alegres e de mãos dadas.

"Elas queriam algo que simbolizasse a amizade delas e a cerveja é bem significativo, pois sempre estão tomando. Fiz dois desenhos, esse dos copos dando as mãos e dois copos de chopp. Porém, gostaram mais desse de mãos dadas, pois ficaram bem 'fofinhos', como elas dizem", contou Thiago Souza ao E+, neto de Therezinha e responsável pelo trabalho.

A foto com o resultado da tatuagem foi publicada no Instagram dele no começo de abril, mas começou a repercutir na noite desta quinta-feira, 23, após uma publicação no site Razões para Acreditar.

"Tatuagem não tem idade, e que tal celebrar a amizade com uma linda tatuagem? Uma amizade de mais de 30 anos não é para qualquer uma. O símbolo escolhido é algo que as duas amam, e se estiverem juntas amam mais ainda", escreveu Thiago na legenda da foto.

Therezinha também tem um flor tatuada pelo neto perto do tornozelo direito.