Idosa é presa nos EUA como ‘presente’ de aniversário de cem anos

Ruth Bryant foi presa e fichada, com direito a foto e uma pequena estadia na cadeia Foto: Johny Whitfield / The Courier - Times via AP

Ruth Bryant, uma moradora da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, foi presa no dia em que completou cem anos de idade. A situação, na verdade, foi uma brincadeira da polícia, que ajudou a idosa a realizar um desejo da sua lista.

Tudo aconteceu na quarta-feira, 5, dia do aniversário do Ruth. Dois policiais apareceram em uma residência assistida, e, ao encontrá-la, disseram que ela seria presa por “exposição indecente”.

Segundo o jornal The Courier - Times, a idosa, que tem uma lista de desejos que incluía ser detida e levada para a cadeia, aproveitou para interagir com os policiais. Ela chegou a dizer que eles estavam “enchendo a paciência dela”, o que gerou risadas dos presentes. Ruth também tentou, de brincadeira, chutar os policiais, fingindo que estava reagindo à prisão.

Ruth chegou a ser algemada, com a algema sendo colocada em seu andador Foto: Johnny Whitfield / The Courier - Times via AP

Ela foi levada para a delegacia do condado de Person em um carro de polícia, com direito a sirene e luz ligadas. Ao sair do carro, após ficar sentada no banco de trás, Ruth comentou que quem deveriam ser presos eram “as pessoas que fazem esses assentos tão baixos”.

Após chegar na cadeia Ruth foi fichada, passou alguns minutos na cadeia e foi solta, usando uma camiseta laranja com a frase “cadeia do condado de Person”.“Eu estou na cadeia agora! Finalmente estou aqui!”, disse ela. Após ser solta Ruth retornou para a casa, onde ganhou um bolo e uma festa de aniversário.

Com informações da Agência AP

