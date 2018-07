Idosa deixa dois milhões de euros de herança para canil na Itália

Idosa italiana que morreu em maio deixou especificado em seu testamento que quatro milhões de euros devem ser destinados aos cachorros. Foto: Pixabay

A italiana Franca Franzi, que morreu em maio do ano passado aos 81 anos, deixou "alguns milhões de euros" para o canil San Giuliano, que cuida de animais abandonados e pode, com seu gesto, salvar a entidade em Veneza.

Segundo o jornal La Repubblica, ela deixou cerca de quatro milhões de euros para seus "amigos de quatro patas" e determinou que metade desse valor fosse aplicado no canil San Giuliano.

No entanto, a prefeitura de Veneza quer destruir o local por considerá-lo "superado" e, na última segunda-feira, 30, começou a transferir parte dos animais para outros centro da cidade. Para evitar isso, a conselheira comunal Silvana Tosi fez uma carta ao prefeito Luigi Brunaro para pedir um prazo maior para a adequação do San Giuliano.

Caso o canil seja realmente derrubado, o dinheiro de Franzi pode ser devolvido à família já que, no testamento, há a menção específica do destino do dinheiro. De acordo com o jornal Corriere della Sera, o orçamento provisório para 2018 prevê cerca de 1,4 milhão de euros para a construção de um novo canil – o que indicaria que o San Giuliano será derrubado.