Idosa de 92 anos curte show de música eletrônica no Espírito Santo e vídeo viraliza; assista

Aleide Tebaldi, aos 92 anos de idade, curtindo um show de música eletrônica em Vitória, no Espírito Santo. Foto: Instagram/@jessbenevides

Era para ser mais um dia de evento da chamada Corrida das Cores, que está na 8ª edição. Com direito a balada no final, a ocasião reuniu dezenas de jovens que curtem música eletrônica em Vitória, no Espírito Santo.

E com todo seu espírito jovial surgiu, no meio da multidão, Aleide Tebaldi, de 92 anos de idade, e que roubou a cena no domingo, 24.

Ela apareceu toda animada e vibrante, com os braços levantados, em um vídeo que viralizou na internet. O flagrante foi feito pela DJ Jess Benevidez.

“Não há idade para ser feliz! A música tem esse poder incrível de se conectar com as pessoas. Que isso sirva de inspiração para todos nós. Achei tão linda essa senhora dançando hoje durante o meu set na Corrida das Cores. Ela não perdeu tempo e foi pro front curtir o som! Depois ela foi para o palco e dançou muito também”, escreveu Jess.

Os internautas se emocionaram com a publicação. “Não importa a idade corporal, mas sim a idade mental. Podemos ver que a vovó ainda está no pique que muitos jovens não têm”, escreveu um seguidor. “Me emocionei, lindo de se ver. Também ganhei meu dia ao ver tanta alegria nesse coração”, disse outra.

Assista ao vídeo: