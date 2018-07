Idosa de 89 anos encanta a internet viajando o mundo sozinha

Próxima viagem será para Israel Foto: Facebook

Para quem um dia teve medo de viajar sozinho por aí, a russa Elena Mikhailovna prova que você anda perdendo tempo. Aos 89 anos, ela está viajando o mundo sem precisar de ninguém. A história dela foi contada nas redes sociais por uma conterrânea sua, Ekaterina Papina, que conheceu Elena por acaso no Vietnã.

As duas se encontraram no restaurante do hotel onde estavam hospedadas, quando Ekaterina ouviu Elena falando russo, ao tentar explicar a um funcionário que não queria pimenta na comida. A jovem decidiu ajudar a idosa, mas acabou se surpreendendo com a sua história.

História de Elena viralizou nas redes sociais Foto: Facebook

De acordo com o relato postado no Facebook, que tem mais de 33 mil curtidas e 15 mil compartilhamentos, Elena descobriu que a mulher de 89 anos começou a viajar pelo mundo apenas há seis. Com uma filha e dois netos, ela vive sozinha e sai da Rússia pelo menos duas vezes por ano, visitando países como Turquia, Alemanha, Polônia, Vietnã e República Checa, seu país preferido.

A 'vó Lena' nasceu em 1927, em Krasnoyarsk, cresceu num orfanato e sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Ela sempre trabalhou na agricultura e casou com um militar, com quem teve uma filha. O marido batia nas duas, por causa de problemas com bebida. O relato não se prolonga sobre a vida de Elena e pula para as aventuras de viagem.

Elena foi ao Vietnã Foto: Facebook

Com uma bengala de suporte e dificuldade de enxergar, ainda assim nada impede a idosa de fazer passeios em motos e tomar banho de mar. O próximo destino da viajante será Israel.