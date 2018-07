Idosa de 87 anos mostra agilidade em exercício com bastão; assista

. Foto: https://www.youtube.com/watch?v=9BPD1sd8rVQ

Donna, uma senhora de 87 anos, vem chamando a atenção da internet por conta de um vídeo em que aparece demonstrando bastante habilidade com um bastão em mãos.

De acordo com a descrição do vídeo, a simpática Donna foi ginasta durante o tempo que cursou o ensino médio, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, e por isso o domínio sobre o cetro.

Mesmo com o passar dos anos, ela continua bastante ágil, e se diverte ao fazer os movimentos que muita gente mais nova não conseguiria realizar. "Agora vou descansar", brinca ela ao final do vídeo, após dar boas gargalhadas.

Assista abaixo!