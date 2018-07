Idosa de 102 anos realiza sonho de ser presa nos EUA

Edie Simms saindo algemada do camburão da polícia. Foto: Reprodução/YouTube

Aos 102 anos, Edie Simms, moradora do estado de Missouri, nos Estados Unidos, não queria dar uma volta ao mundo ou conhecer um artista famoso. Seu sonho era ser presa e entrar em um carro da polícia. E não é que ela conseguiu? Conhecida por produzir almofadas e cachecóis para doar a um lar de idosos, a idosa foi "presa" pelo departamento de políca da cidade.

A ideia foi de Michael Howard, diretor executivo do lar de idosos que recebia as doações de Edie. Ele combinou com os policiais de colocar a senhora no camburão e levá-la até a instituição, onde ela jogou bingo e falou com outros idosos.

Howard contou à ABC News Today que Edie estava muito feliz. "Ela estava tão animada por poder andar em um carro de polícia que perguntou: 'Será que vocês podem me algemar?'".

No vídeo, dá para ver que ela está com uma das mãos algemadas. Confira: