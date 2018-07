Idosa comemora aniversário de 94 anos saltando de um avião

Eila Campbell realizou um desejo antigo e saltou de um avião no seu aniversário de 94 anos Foto: Eric Fox/AP

Uma senhora que mora na cidade de Williamsport, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, comemorou seu aniversário de 94 anos saltando de um avião junto da sua neta e bisneta.

Com medo de não ter mais um ano de vida, Eila Campbell decidiu realizar um desejo antigo e fez o salto, de cerca de três mil metros, no último domingo, 22, no aeroporto local. Ela e suas netas pularam cada um com um instrutor.

O dono da Poconos Skydivers, que organiza os saltos, disse em entrevista para a agência Associated Press que nunca tinha visto uma pessoa com idade tão avançada fazendo o salto. Já Eila descreveu o salto como um momento surreal e disse que passaria de novo pela experiência.