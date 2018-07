Idosa comemora 80 anos com festa inspirada em Latino

Daisy é fã do cantor Latino, e toda a decoração da festa de 80 anos dela foi inspirada nele. Foto: Imagem cedida por Gabriel Serrachioli

Daisy Maria Simões Serrachioli comemorou seus 80 anos no último dia 3 com uma festa temática do jeitinho que ela queria. Até aí tudo bem, não fosse a surpresa de a decoração ser inspirada em Latino, de quem ela é fã desde o início da carreira do cantor na década de 1990.

A ideia de fazer uma festa já estava definida, e ela queria alugar um buffet só para amigos e família, contou ao E+ o publicitário Gabriel Serrachioli, de 29 anos, neto de Daisy. Mas como o orçamento não cabia no bolso, a solução foi fazer um churrasco no salão de festas do prédio onde um dos filhos dela mora, na cidade de Santos, litoral de São Paulo.

A família, que sabe da admiração de Daisy por Latino, encomendou um banner com uma montagem em que ele aparece ao lado dela. O bolo e toda a decoração dos doces também tinham a foto do cantor.

E como toda boa festa, música não faltou. "Ela levou uns DVDs do Latino, até uns antigos, pra ficar tocando na festa", conta Serrachioli. Uma das músicas que Daisy gosta é Festa no Apê. "Quando toca essa música, ela sai dançando pela casa. É o toque do celular dela também", diz o neto.

O que dona Daisy curte mesmo são de músicas que fazem mexer o corpo. Além de Latino, ela gosta de Ney Matogrosso, Alexandre Pires e Daniel. "Quando vou no samba, ela reclama que não a levo", diz Serrachioli.

Com tudo do Latino na festa, só faltava o cantor mesmo. Uma prima da família resolveu fazer uma campanha nas redes sociais para chamar a atenção dele.

Os dias se passaram e nada. Uma amiga da família, que conhece Latino pessoalmente, até enviou algumas fotos para o cantor, perguntando se ele tinha visto. Depois, en comentários, ele disse que estava em turnê pelo Amazonas e, por isso, não tinha visto a publicação. O pedido, então, foi atendido, e ele enviou um vídeo para Daisy, que foi compartilhado pelo neto.

E é claro que ela amou!

Foram muitos e muitos pedidos então.... olha a senhorita Daisy aqui!!!! Obrigada @latino mais uma vez!! E vocês que ajudaram!!! Uma publicação compartilhada por Flavia Albuquerque (@flavinhatips) em Jun 9, 2017 às 7:55 PDT

Gabriel Serrachioli fala que o que chama atenção na avó é o ânimo. "Ela é muito ativa. Faz curso de costura, faculdade da terceira idade, faz hidroginástica, vai sempre no centro da cidade, no shopping, não para", conta. Inclusive, nossa reportagem não a encontrou em casa porque ela estava em uma de suas atividades.