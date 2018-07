Idosa ajuda elefantes órfãos há 50 anos

Daphne Sheldrick fundou organização que recupera elefantes e rinocerontes sem mães na África. Foto: Reprodução

Assim como os humanos, os elefantes precsam de suas mães nos primeiros anos da vida para suas necessidades básicas. Porém, com a grande matança desses animais em busca do marfim, muitos elefantes acabam ficando órfãos e com menos chance de sobreviver. Então uma queniana resolveu abraçar a causa desses animais e ajuda elefantes órfãos.

Daphne Sheldrick tem 82 anos e já ajuda esses animais há 50 anos. Ela fundou a organização The David Sheldrick Wildife Trust e passou a cuidar dos elefantes e de rinocerontes nos primeiros anos de sua vida juntamente com sua família, como uma mãe.

Os elefantes criam laços emocionais facilmente, e precisam disso para sobreviver. A ONG então faz o trabalho de resgatar elefantes órfãos e recuperá-los dentro de um ambiente acolhedor. Até hoje, mais de 150 elefantes foram criados com sucesso na organização, que atua no Quênia.