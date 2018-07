Parque Ibirapuera tem festival de documentários de aventura ao ar livre

Evento ao ar livre exibe documentários e conta com aulas de yoga, treino de circuito e shows gratuitos no Ibirapuera. Foto: Divulgação

O Parque Ibirapuera recebe neste sábado, 3, e domingo, 4, o VI Festival de Filmes Outdoor Rocky Spirit. O evento leva ao ar livre documentários de aventura nacionais e internacionais sobre temas diversos, da travessia transiberiana ao surf na Islândia. Além disso, há aulas de yoga, treinos de circuito e shows gratuitos.

As atividades começam às 8h com os treinos físicos e as aulas de yoga. Os filmes serão exibidos em um telão à noite, às 19h. Entre os títulos internacionais, há produções do Reino Unido, Itália e Islândia.

Os shows começam às 17h. No sábado, quem toca é a banda Funk Como Le Gusta. No domingo, é a vez do Jazz na Kombi com Chass na Mala. A programação completa está no site.

Serviço:

VI Festival de Filmes Outdoor Rocky Spirit

Onde? Parque Ibirapuera, entre a Marquise e o Auditório

Quando? Sábado e domingo, dias 3 e 4 de setembro, a partir das 8h

Quanto? Grátis.