Humorista decide brincar com a boneca de R$ 400 que deu para filha e ela não quis

Homem decide brincar com boneca de R$ 400 que deu para filha. Foto: Reprodução/Facebook

Em sua página do Facebook, o humorista Victor Sarro contou que comprou uma boneca de presente para sua filha mas ela não quis. Para não deixar a boneca inutilizada, ele teve uma ideia hilária: decidiu que ele mesmo iria brincar com a boneca, já que ela custou R$ 400, e compartilhar fotos com ela nas redes sociais.

"Todo mundo sabe que sempre me esforcei pra ser um bom pai! Comprei uma boneca de 400 reais pra minha filha e ela não usa Pq não tem a fralda especial, que é cara e não vou comprar! A bebê alive que faz coco. Sim, 400 reais e minha filha decidiu não brincar mais! Não quero doar Pq paguei caro! Então a partir de hoje, vou brincar sozinho com a boneca e vou mostrando o meu dia a dia com a querida Lili, minha boneca que atrasou a parcela do carro! (sic)", disse ele no post.

Sua postagem já tem mais de 50 mil compartilhamentos e, nos comentários, muitos seguidores se solidarizaram com o humorista e elogiaram sua atitude. Nas imagens, Sarro dá suco para a boneca, dá banho na boneca e dorme com a boneca.