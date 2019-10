HQ francesa 'Asterix' terá sua primeira protagonista feminina

Asterix terá que proteger a jovem Adrénaline na nova HQ. Foto: Divulgação/Les Éditions Albert-René

A série de quadrinhos Asterix comemora o 60° aniversário com a primeira protagonista feminina de sua história. Em A Filha de Vercingetorix, o 38° álbum da franquia francesa, os leitores vão conhecer Adrénaline, filha do líder gaulês Vercingetorix, que liderou as lutas contra o imperador Júlio Cesar.

Perseguida pelos romanos, ela encontrará refúgio na aldeia de Asterix, que terá a missão de protegê-la dos invasores. O novo álbum é colaboração entre o escritor Jean-Yves Ferri e o desenhista Didier Conrad, que têm sido responsáveis pelas últimas edições da série.

"Inicialmente, tive a ideia de retratar o grande Vercingetorix. O problema é que isso poderia interferir demais na história, a verdadeira. Então, eu preferi procurar uma garota que teria sido filha dele, totalmente inventada. E o tema do álbum começou a girar em torno da adolescência", explicou Ferri em uma coletiva de imprensa.

Na primeira tiragem, serão impressos cinco milhões de cópias, cujas vendas começam em 24 de outubro na França.

La fille de Vercingétorix sortira partout en Gaule le 24 octobre ! #LaFilleDeVercingetorix pic.twitter.com/9twrTnwWZ6 — Astérix (@asterixofficiel) 14 de outubro de 2019

A Panini, editora responsável por publicar as revistas de Asterix no Brasil, informou ao E+ que ainda não há informações sobre o lançamento de A Filha de Vercingetorix no País.

Nas redes sociais, internautas encontraram semelhanças entre a personagem e a ativista ambiental Greta Thunberg, de 16 anos.

Internautas franceses comparam Adrénaline à jovem ambientalista sueca Greta Thunberg. Foto: Les Éditions Albert-René e Andrew Kelly/Reuters

Criação dos franceses Réne Gosciny e Albert Uderzo, Asterix é mais conhecido pela dupla com o melhor amigo, Obelix, com quem já protagonizou filmes e desenhos animados.