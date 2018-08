Hotel paga viagem pelos EUA e R$ 35 mil para fotógrafos amadores

Gosta de tirar fotos do por do sol? Rede hoteleira dos EUA paga para fotógrafo amador viajar por cidades litorâneas do país em concurso. Foto: Pixabay

Sua galeria de fotos do celular está cheia de imagens de praias e pores do sol? Pois uma rede de hotéis americana está procurando por fotógrafos amadores para viajar pelo litoral dos Estados Unidos com todas as despesas pagas. A Days Inn vai escolher uma pessoa para passar um mês viajando por diversas cidades para tirar fotos que vão estampar seus hotéis.

O objetivo é que o fotógrafo faça a maior quantidade de nascer e pôr do sol que puder. Para ajudar a conseguir as melhores imagens possíveis, o pacote de viagens inclui atividades como passeio de barco no fim da tarde em Miami e aulas de ioga no amanhecer em San Diego, na Califórnia.

Além de ter as viagens com todas as despesas pagas, o eleito ainda vai receber US$ 10 mil (cerca de R$ 35 mil) e status Diamante em um programa de recompensas da rede hoteleira, que possibilita check-in antecipado, check-out tardio e outras vantagens.

O itinerário da viagem ainda não está definido, e a pessoa escolhida poderá ajudar a decidir quais cidades devem ser incluídas no roteiro. As fotos vão ser exibidas nas paredes dos hotéis da rede Days Inn, em seu site oficial, em suas redes sociais e outras plataformas da empresa.

Para se inscrever, é necessário residir nos Estados Unidos e preencher um cadastro no site oficial do concurso até o dia 20 de maio. No cadastro, o candidato deverá inserir sua melhor fotografia de um cenário externo e um texto com 100 palavras justificando porque deve ser escolhido para a posição.

É amante de viagens? Uma empresa aérea da Islândia também está com um concurso semelhante, no qual vai eleger uma dupla de amigos para viajar por diversos países fazendo vídeos e fotos, com todas as despesas pagas, durante três meses.