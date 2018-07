Hotel oferece pacote de R$ 1,6 milhão para passar ano novo com Justin Bieber

. Foto: Reprodução

Está sem planos para o réveillon? Bom, se você tiver bastante dinheiro para gastar no feriado de fim de ano, o resort Fontainebleau, em Miami, tem um pacote interessante para o ano novo, o 'Ultimate New Year's eve VIP Experience'. Por 500 mil dólares, o hotel oferece uma festa de luxo na noite da virada com atrações como Justin Bieber e Skrillex.

O pacote inclui uma estadia de cinco noites para dez pessoas no Fontainebleau, uso de carros de luxo como Rolls Royse Phantom, Lamborghinis e Ferraris, um jantar na noite do ano novo, camarote para o show do Justin, um dia de 'detox' no spa com duas horas de tratamento para cada pessoa e muito mais.

Para os interessados, o valor fica em, aproximadamente, R$ 1,6 milhão.