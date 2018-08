Hotel de luxo para cachorros é inaugurado na Índia. Foto: Pixabay

Cerveja, cama de veludo, massagem e câmeras de segurança fazem parte da estrutura de um hotel considerado de luxo, só que para cachorros. O estabelecimento foi inaugurado na região metropolitana de Nova Déli, a capital da Índia, e recebe pelo menos 50 cães todos os dias, informa a agência EFE.

Ao fazer check-in de seus pets, os donos preenchem um formulário para que a equipe saiba sobre os mimos prediletos dos hóspedes, entre eles se preferem abraços ou carinhos nas orelhas. Há também uma clínica veterinária e sessões de massagens no esquema spa.

A decoração representa os cães que vivem em um mundo paralelo à realidade dos milhares de cachorros de rua e população pobre no país indiano. Logo no hall de entrada, há um quadro de um cão de caça “ostentando” um cachimbo, com colares de pérolas e pingentes em forma de osso.

A comida também é especial: os cães podem “escolher” entre pizza, cerveja canina e sorvete sem açúcar.

A proposta do Hotel Critterati é atividade para os pets durante todo o dia, em que os cães podem brincar por 12 horas, pausar para descansar, se alimentar e nadar em piscina sem cloro. Os bichinhos vão para o quarto apenas à noite, e o preço dos quartos varia entre R$ 50 e R$ 220. Os hóspedes podem ser acompanhados pelos donos, que têm acesso às imagens de segurança do local. /Com informações da EFE