Hospital voltado para o tratamento de câncer realiza plantão de abraços

Voluntários irão oferecer abraços e receber doações para o hospital público Foto: Pixabay

O Instituto Itaci, hospital público que oferece tratamento para crianças e adolescentes com câncer ou outras doenças hematológicas raras, realiza um plantão de abraços nesta terça-feira, 3. A iniciativa faz parte do #DiadeDoar e tem como objetivo incentivar uma maior solidariedade na população.

Além do projeto, haverá o #DiadeDoarKids, que busca despertar nas crianças, desde cedo, a consciência da importância de doações.

A oferta de abraços vai ocorrer das 9h às 12h e também será realizada uma série de atividades para os pacientes e familiares, com oficinas de origami, jogos de tabuleiros e sessões de fotos com artistas.

A campanha também tem o objetivo de incentivar as doações para o Instituto, com opções como cestas básicas, suplementos alimentares, contribuição financeira e a oportunidade de realização de voluntariado no hospital.

Fundado em 2002 a partir de uma parceria em São Paulo entre a Fundação Criança e a Fundação Oncocentro, o Instituto Itaci é referência na área de oncologia pediátrica. Em 2018, foram realizadas 17 mil consultas médicas, 18 mil consultas multiprofissionais, cerca de cinco mil quimioterapias e quase 50 transplantes de medula óssea.

A campanha ocorrerá na Rua Galeno de Almeida, 148. Para mais informações sobre doações, consulte o site do Instituto ou ligue para o número 11 3897-3811.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais