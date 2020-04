Hospital Veterinário de São Paulo disponibiliza atendimento gratuito via WhatsApp durante quarentena

Hospital veterinário oferece atendimento gratuito, via Whatsapp, durante a quarentena. Foto: Pixabay

O isolamento social em decorrência do novo coronavírus afeta também a vida dos pets. Ficou mais complicado de levá-los ao veterinário, por essa razão, o VET Popular criou um canal de atendimento, entre outras iniciativas, para dar suporte a quem não pode se deslocar até uma clínica.

Para fazer a triagem de forma correta, o hospital disponibilizou, de forma gratuita, um pré-atendimento via WhatsApp. O objetivo é verificar o estado de saúde global dos animais e, após a avaliação, sugerir a melhor forma de dar continuidade ao atendimento.

Para manter o isolamento social, enviam até a casa do cliente um táxi dog sem custo e leva o animal à clínica. Para que o tutor possa acompanhar o atendimento, é feito uma chamada remota, por videoconferência. Em seguida o pet é devolvido de forma segura em sua residência.

Outra opção disponibilizada pela clínica é o consultório móvel, o ‘Movinho’, que é uma van totalmente equipada para pequenos procedimentos. Em casos mais restritos, o carro vai até a residência e promove todo o atendimento.

O hospital existe há 10 anos promovendo atendimentos a preços populares e conta com uma estrutura completa de centro de diagnósticos, hospital 24 horas com com todas as especialidades, centro cirúrgico e internação, centro estético, atendimento itinerante, entre outros.

