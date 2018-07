Hospital promove encontro entre crianças e cães com deformações craniofaciais

Encontro ocorre anualmente há quatro anos Foto: Facebook/ PennVetSchool

O Hospital Infantil da Filadélfia realizou no último sábado, 3, um encontro entre crianças e cães com deformações craniofaciais. O evento Best Friends Bash ocorre anualmente, é a quarta edição e a ideia é criar uma conexão entre os pequenos e os pets.

"Você não tem que se preocupar com as aparências", disse Mary Elena, de 10 anos, em um vídeo feito durante o encontro.

O evento foi no Penn Vet’s Hill Pavilion, um espaço veterinário. Lá, as crianças e os cães se conheceram e brincam juntos durante três horas.

"Você pode ver as coisas diferentes pelas quais eles passaram e se identificar", disse a menina. "Há um cão que passou por uma cirurgia por lábio leporino e fenda palatina e eu passei por uma cirurgia de displasia frontonasal." Mary Elena ainda falou que acha incrível e divertido aprender com os cães.

Dan, de 18 anos, disse que os cachorros passaram pelas mesmas coisas que os pacientes, com a diferença de que ninguém cuidou deles. "Eles sabem como viver o aqui e o agora. Me mostra que eu não estou sozinho e me lembra de continuar firme", opina.

Maria Soltero-Rivera, professora assistente adjunta de odontologia e cirurgia dentária da clínica veterinária, afirma que é uma maneira de ensinar às crianças o que é resiliência e mostrar que o diferente também é bom. "E podemos fazer isso sem falar nada, pela interação entre crianças e cães."