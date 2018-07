Hospital permite que cão se despeça de seu dono em estado terminal

Foto: Reprodução/Facebook/Michelle Jessen

A cadelinha Mollie foi autorizada por uma hospital na Califórnia a dizer um útlimo adeus ao seu dono, Ryan Jessen, de 33 anos. Ele teve uma hemorragia cerebral e estava internado em estado irreversível.

Mollie entrou no quarto com a família de Ryan. Michelle Jessen, irmã dele, filmou o momento. "Assim ela pode saber por que seu humano nunca voltou pra casa", escreveu Michelle no Facebook.

Veja o post completo: