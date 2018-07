Hospital faz aniversário para menina internada longe da família

Willow Stine, de 3 anos, em festa de aniversário organizada por equipe de hospital na Flórida. Foto: Facebook/AllChildrensHospital

Quando o furacão Irma ameaçou o aniversário de Willow Stine, de 3 anos, a equipe do Johns Hopkins All Children's Hospital, em São Petersburgo, na Flórida, resolveu 'salvar' o dia.

A menina foi diagnosticada com leucemia dois dias antes de a tempestade chegar ao Estado norte-americano, que coincidiu com as vésperas do aniversário dela.

Como a família estava a mais de 60 quilômetros de distância do hospital, não era seguro se deslocar até lá. A mãe lamentou não poder estar com a filha neste dia, ainda mais com a doença recém-descoberta.

Foi, então, que o hospital entrou em ação e providenciou uma festa completa, com direito a bolo e presentes.

Em um vídeo compartilhado pelo hospital, Willow se delicia com o bolo assim que o recebe da equipe e fica evidentemente feliz com os presentes do filme Frozen.