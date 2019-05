Hospitais, faculdades e clínicas veterinárias oferecem consultas a preços populares em São Paulo

Hospitais, faculdades e clínicas veterinárias oferecem atendimento com preços populares em São Paulo. Foto: Pixabay

Ter um bicho de estimação requer responsabilidade e cuidados com a saúde, além de eventuais gastos não programados. Muita gente que se depara com um cachorro ou gato abandonados na rua, por exemplo, e não sabe o que fazer. E o critério financeiro pode ser um impeditivo para a adoção.

No entanto, diversos locais em São Paulo oferecem atendimento gratuito para pets ou até mesmo consulta a preços populares. São hospitais públicos, clínicas veterinárias e ONGs que fazem uma triagem do animais ou até mesmo encaminhamento para outras instituições. As universidades também auxiliam os bichos através de consultas com estudantes de Medicina Veterinária.

Se você se identificou em relação à questão financeira, mas sabe que seu companheirinho não pode ficar sem atendimento hospitalar, nós fizemos uma lista dos principais locais para te ajudar.

Veterinários atendem cachorros, gatos e outros pets em clínicas de São Paulo. Foto: Pixabay

Hospitais gratuitos para pets

Em fevereiro deste ano, a prefeitura de Osasco, na Grande São Paulo, inaugurou um hospital veterinário e o batizou como ‘Manchinha’, nome do cachorro que foi morto por um segurança do Carrefour este ano. Lá, os atendimentos são feitos gratuitamente. O Carrefour, em parceria com a AMPARA Animal, está organizando uma série de ações em todo o País, como mutirões de castração, adoção e treinamento para sensibilizar os funcionários e prestadores de serviço da empresa.

Ainda existem duas instituições no município de São Paulo e que fazem atendimento gratuito de pets. Confira.

Hospital Veterinário do Tucuruvi

Horário de atendimento: de segunda a sexta, a partir das 6h.

Endereço: Avenida General Ataliba Leonel, 3194.

Telefone: (11) 2478-5305

Hospital Veterinário do Tatuapé

Horário de atendimento: de segunda a sexta, a partir das 6h.

Endereço: Avenida Salim Farah Maluf, sem número, na esquina com a rua Ulisses Cruz.

Telefone: (11) 2291-5159

Hospital Veterinário Público Manchinha de Osasco

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.

Endereço: Avenida Franz Voegeli, 930 - Jardim Wilson, Osasco.

Telefone: 4376-0901

Atendimento para cachorros e gatos a preços populares

Algumas associações e clínicas veterinárias decidiram fazer o atendimento dos pets a preços mais acessíveis. Os valores variam entre R$ 30 e R$ 110, mas é bom verificar se não sofreram alterações.

Ong Natureza em Forma

Endereço: Rua General Jardim, 234 - Vila Buarque (região central)

Telefone: (11) 3151-2536

Vetnasa 24h

Endereço: Avenida Prof. Francisco Morato, 440 - Butantã (zona Oeste)

Telefone: (11) 2638-0400/ 2738-0500

Hospital Veterinário Anclivepa

Enderço: Rua Manuel Jacinto, 249 - Vila Sônia (zona Oeste)

Telefone: (11) 3530-6008

Hospital Veterinário da USP - HOVET

Endereço: Avenida Prof. Dr. Orlando Marques, 87 - Cidade Universitária, portão 3 (zona Oeste)

Telefone: (11) 3091-1236/ 3091-1364

Clínica Veterinária Popular Vidas

Endereço: Avenida General Valdomiro de Lima, 325 - Jabaquara (zona Sul)

Telefone: (11) 5011-3510

Hospital Veterinário Anhembi Morumbi

Endereço: Rua Conselheiro Lafaiete, 64 - Mooca (zona Leste)

Telefone: (11) 2790-4642

Centro de Diagnóstico

Endereço: Avenida Conselheiro Carrão, 2654 - Vila Carrão (zona Leste)

Telefone: (11) 2090-0610

Vet Popular 24h

Enderço: Avenida Conselheiro Carrão, 2694 - Vila Carrão (zona Leste)

Telefone: (11) 2093-0867/ 2093-8166

Associação Protetora de Animais São Francisco de Assis (APASFA)

Endereço: Rua Santo Eliseu, 272 - Vila Maria

Telefone: (11) 2631-2571

ONG Canto da Terra - Santana

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 3331 - Santana (zona Norte)

Telefone: (11) 2973-7988

Vet Popular 24h

Endereço: Avenida Guapira, 669 - Tucuruvi (zona Norte)

Telefone: (11) 2982-6070

VETNASA

Endereço: Avenida Maria Campos, 306 - no centro de Osasco (Grande São Paulo)

Telefone: (11) 2640-2545/ (11) 2640-2543