Homens mais altos do mundo fazem reunião em Paris; confira fotos

Abdramane Dembelé, 2,35m, Brahim Takioullah, 2,46m e Arshavir Grigoryan, 2,33m. Foto: Gerard Julien / AFP Photo

Um mede 2,46m, o outro calça 68, um recorde. Alguns dos homens mais altos do mundo estão reunidos em Paris para um fim de semana de intercâmbio entre eles e com os curiosos, que a seu lado se sentem muito baixinhos.

O grupo não passa despercebido entre a multidão que passeia pela Champs-Élysées na tarde de sexta-feira, 1º, tirando selfies com moradores e turistas.

"Eu que meço 1,58m nunca poderia imaginar algo assim, menos ainda vindo do campo", brincou um viajanta do sudoeste francês.

Brahim Takioullah, de 2,46m, tira uma selfie com pessoas que passaram pelo local. Foto: Gerard Julien / AFP Photo

Para o jogador de basquete Dalibor Micic, com seus 2,24m de estatura, sendo o homem mais alto da Sérvia, "é agradável estar com outros homens altos."

"Por toda sua vida, você é o mais alto da sua cidade, e, aqui, bom, você contra com gente mais alta que você, é simplesmente incrível", disse, com um sorriso no rosto.

Sergey Ilin, 2,26m, Dave Rasmussen, 2,21m e Robert Steven, 2,19m, aguardando para atravessar uma rua em Paris. Foto: Gerard Julien / AFP Photo

Calçado com sandálias imensas, o venezuelano Jeison Orlando Rodrígues, que mede 2,32m, ostenta o recorde de pés mais largos.

"Atualmente calça 68 [...] e segue crescendo! É incrível, é terrível", destaca Georg Wessels, um sapateiro alemão.

Encontro entre alguns dos homens mais altos do mundo na França, em 1º de junho de 2018. Foto: Gerard Julien / AFP Photo

"Quando alguém se encontra assim com os mais altos do mundo a sensação é outra. É um olhar horizontal, porque geralmente temos um olhar vertical sobre os demais, que são mais baixos que nós. Porém, quando estamos juntos, nos sentimos sempre como irmãos, temos força", ressalta o francês Brahim Takioullah, que é o segundo homem mais alto do mundo, com 2,46m.

Alguns dos homens mais altos do mundo posam para foto na avenida Champs-Élysées. Foto: Gerard Julien / AFP Photo

