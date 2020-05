Homem usa fantasias com a filha para tirar o lixo de casa durante confinamento

Jaime Monje sai todos os dias fantasiado para tirar o lixo de casa Foto: Instagram / @jimu25702

Jaime Monje, um empresário da cidade de Puertollano, na Espanha, vem divertindo a internet ao sair de casa fantasiado para tirar o lixo doméstico durante o isolamento social. O país é um dos mais afetados na Europa, com mais de 229 mil casos confirmados, 27 mil mortes e 141 mil recuperados.

Já acostumado a se fantasiar com a filha pequena, na pandemia do novo coronavírus não foi diferente: todos os dias, com as ruas vazias, ele e ela são filmados vestidos com diferentes personagens: Olaf (boneco de neve de Frozen), Goku e Gohan (de Dragon Ball), Homem-Aranha, Rapunzel, Freddy Krueger e outros.

Conforme o governo espanhol foi afrouxando as regras de confinamento, Monje começou a sair para tirar o lixo com a filha, de nome não divulgado, sempre de máscaras para evitar o contágio.

Como o alcance de sua página do Instagram foi crescendo com a iniciativa, tendo, por dia, cerca de 50 mil visualizações, ele aproveitou para fazer uma homenagem aos profissionais de saúde. Em 29 de abril, Monje saiu de casa de preto para demonstrar sua admiração por esses trabalhadores. Dias antes, ele havia elogiado o trabalho dos profissionais de limpeza urbana.

"Esta é uma forma simbólica de mostrar nosso respeito por eles, que seguem lutando contra esse bicho [covid-19] que nos colocou em casa", disse. A cor de luto também foi em memória dos que morreram. "[A homenagem é], sobretudo, em respeito aos que lutaram e que não poderão mais. Obrigado, de coração."

Jaime Monje também se fantasiou de ladrão da série espanhola La Casa de Papel e se vestiu com as roupas dos filmes Piratas do Caribe e Coringa.

