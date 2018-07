Homem transgênero anuncia que está grávido de seu marido

Casal já tem dois filhos adotivos. Foto: Caitlyn Lawson/Acervo pessoal

Um casal gay de Portland, nos Estados Unidos, vai ganhar mais um filho. Os dois homens já são pais adotivos de duas crianças, mas dessa vez a alegria é maior: eles estão esperando um filho biológico.

Biff Chaplow engravidou Trystan Reese e o nascimento está previsto para julho. Isso é possível porque um dos homens é transgênero. Trystan conta que nunca se incomodou com seu corpo e não fez a cirurgia de redesignação sexual: “Estou bem em ser um homem com um útero e a capacidade de gerar e carregar um bebê", disse em vídeo no Facebook.

Infelizmente ele já havia perdido um filho em 2016. Eles cogitaram a possibilidade de esperar mais um ano para tentar novamente, mas as complicações de reiniciar e depois ter de parar o tratamento com testosterona os fizeram tentar engravidar logo após Trystan se recuperar. Foi preciso mais seis meses de tentativa para que ele engravidasse novamente.

O aborto espontâneo assombrou a nova gravidez de Trystan por um bom tempo, mas essa não era a única preocupação do casal: eles ligaram para o consultório do ginecologista para explicar sua situação e preparar a equipe médica.

Trystan conta que sofre muito preconceito na rua e as pessoas ficam lhe encarando. Por isso havia o temor sobre como seriam recebidos na clínica. Felizmente, Trystan diz que “não houve um único caso de transfobia por parte de ninguém que eu tenha entrado em contato”.