Homem transexual pausa sua transição de gênero para engravidar

O britânico Hayden Cross parou sua transição para engravidar. Foto: Reprodução/Facebook

O britânico Hayden Cross, de 20 anos, é o primeiro homem transexual da Inglaterra a ficar grávido. Ele nasceu do sexo feminino, mas vive como homem há três anos, e é legalmente um homem, de acordo com informações do jornal Metro.

Ele fazia tratamento hormonal, mas decidiu parar para ter o filho, já que depois não será possível. Ele recebeu esperma de um doador que conheceu no Facebook e já tem quatro meses de gestação.

Depois que ele der à luz, vai concluir a transição e terá seus peitos e ovários removidos. "É algo muito feminino carregar um bebê dentro de mim e isso vai contra tudo o que eu sinto em meu corpo. Mas eu queria a criança agora para que eu pudesse fazer a transição antes de ficar velho", disse Hayden ao Metro.