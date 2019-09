Homem toca teclado para acalmar mulher durante cesárea; assista

Roger Silva tocou teclado para mulher durante o nascimento do filho Francisco. Foto: Facebook / Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto

A chegada de um bebê significa uma mudança significativa na vida dos pais e vem acompanhada de muitos sentimentos. Há situações, no entanto, que as emoções se afloram ainda mais, como ocorreu com o casal Roger Silva e Renata Ribeiro.

Na madrugada do dia nove de setembro deste ano, a mulher entrou em trabalho de parto na Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, em Minas Gerais, e seu marido emocionou a equipe médica e a grávida ao tocar no teclado a música The Scientist, do Coldplay, durante o nascimento de Francisco, primeiro filho dos dois.

O homem é músico e toca na igreja católica que frequenta com a sua companheira. Assim, quando a obstetra decidiu pela cesárea, ele levou o instrumento para a sala de cirurgia para acalmar Renata. Assista: