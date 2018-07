Homem tenta embarcar com três cavalos em estação de BRT no Rio

Vídeo que circula em redes sociais mostra momento em que homem tenta passar cavalos pela roleta de transporte público Foto: Pixabay

Quem tentava embarcar na madrugada da última sexta-feira na estação de BRT Pingo D’Água, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, se deparou com uma cena inusitada. Um homem tentava passar com três cavalos pela roleta do transporte público. A cena foi registrada em um vídeo que circula nas redes sociais.

De acordo com o homem que gravou o filme, a pessoa que conduzia os animais teria roubado os cavalos e queria levá-los do bairro de Guaratiba para Curicica, também na Zona Oeste do Rio. O segurança da estação barrou a entrada dos passageiros inesperados.

O consórcio BRT informou que, por se tratar de uma quase zona rural, é comum ver animais circulando no entorno da estação Pingo D’Água. A empresa comunicou ainda que quando há presença de animais na pista, o BRT alerta seus motoristas para dirigir com cautela e envia um profissional da equipe de apoio viário para adotar medidas de segurança.