Homem tenta comprar ingresso e leva bronca da ex-mulher: ‘paga primeiro a pensão’

Um homem tentou conseguir um ingresso para o Baile do Dennis, festa do DJ de funk Dennis Dj. Para isso, ele postou em um grupo de compra e venda no Facebook, perguntando se alguém tinha dois convites.

O que ele não esperava era que sua ex-mulher veria o post. Resultado: levou uma bronca. “Paga primeiro a pensão do seu filho, depois você compra ingresso”, escreveu. Ele não gostou muito e deu uma resposta ofensiva a ex, que disse que o recado estava dado.

O que ele esperava menos ainda era que Dennis Dj, o artista que a quem ele queria assistir, apoiaria a mãe de seu filho. “Paga a pensão depois cê vai”, escreveu o DJ em seu Twitter.