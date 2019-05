Homem tatua 'Juntos e Shallow Now' no braço e viraliza na internet

Tatuagem feita pelo jovem Murilo Caldas sobre a versão brasileira da música 'Shallow'. Foto: Instagram / @murilohcaldas

Um usuário do Instagram chamado Murilo Caldas chamou atenção no domingo, 19, ao publicar sua nova tatuagem do verso "Juntos e Shallow Now".

O trecho faz parte da recém-lançada adaptação de Shallow, de Lady Gaga e Bradley Cooper, feita por Paula Fernandes e Luan Santana.

"É isso, gente. Não é brincadeira (risos). É a minha nova tattoo. Quando a gente junta Paula Fernandes, Luan Santana e Lady gaga em uma música só, é algo único e especial", escreveu na rede social.

"Essa é a minha homenagem a esse trio e a esse hino", completou.

A versão brasileira de Shallow criada pelos sertanejos virou meme nos últimos dias e foi alvo de reprovação por parte dos internautas, o que despertou comentários negativos na foto do rapaz. "Que mico", escreveu um usuário na rede social. "A próxima tatuagem [dele] vai ser 'tudo para chamar atenção'", disse outro.

No YouTube, ouvintes brincaram com a adaptação dizendo que estão aguardando Lady Gaga lançar a versão americana Pássaro de Fire, em referência à música Pássaro de Fogo, de Paula Fernandes.

