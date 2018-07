Homens 'surfam' em cima de tartaruga e causam indignação na redes sociais

Foto:

Dois jovens que estavam numa praia da Austrália causaram indignação nas redes sociais ao postarem uma foto em cima de uma tartaruga, como se estivessem surfando. Ricky Rogers, de 26 anos, compartilhou no Instagram e Facebook a imagem em que está junto a um amigo, com o que parece ser latas de cerveja na mão.

A imagem logo viralizou em todo mundo, mas principalmente na Austrália e Nova Zelândia. Em entrevista ao site ARM, Rogers chegou a dizer que era um "amante dos animais e que não deixa nem as pessoas matarem aranhas". O jovem pediu desculpas, mas afirmou que a tartaruga estava morta.

De acordo com sites locais, o governo está apurando se a dupla deve pagar cerca de 20 mil dólares, caso a tartaruga estivesse viva no momento do registo.