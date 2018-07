Homem salva gato Marcelino e vira herói na internet

Foto: Reprodução/Facebook

Eliseu Mari virou heroi na internet de uma hora para outra. O motoboy ficou famoso no Facebook depois de salvar um gatinho do que poderia ser uma queda fatal. O gato Marcelino, de um ano de idade, ficou sozinho em um apartamento no terceiro andar enquanto sua família viajava. Sem noção do perigo, o felino saiu pela janela e ficou passeando pelo batente.

Alguns vizinhos perceberam e tentaram chamar os bombeiros da cidade de Canoas (RS), sem sucesso. Foi quando Eliseu passou de moto e percebeu que poderia ajudar. Ele fez uma pausa no trabalho em pleno domingo, subiu numa escada pouco segura e salvou Marcelino.

Um vizinho do prédio da frente filmou toda a ação e colocou o vídeo no Facebook, que foi compartilhado pela dona de Marcelino. "Queria aqui parabenizar esse anjo abençoado, que parou no meio do seu trabalho pra salvar nosso amado Marcelino, e dizer que sim tem gente que presta neste mundo ainda", escreveu Flavia Azevedo Prestes.