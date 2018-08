Homem salva bebê que estava pendurado em varanda de prédio

Homem-aranha da vida real? Ele salvou o bebê que estava pendurado em um prédio e recebeu agradecimentos até da prefeita de Paris. Foto: Twitter/@Adil__Brown

O mundo real também pode ter heróis, ao menos é o que mostra um vídeo que começou a circular na internet no último domingo, 27.

Mamoudou Gassama, um homem de Mali que vive em Paris, estava em seu apartamento quando viu um bebê de quatro anos pendurado na varanda do prédio alguns andares acima. Ele então não hesitou em escalar as paredes até alcançar a criança.

O bebê foi salvo rapidamente e o momento foi filmado. O fato ocorreu no sábado, 26, por volta das 20h na 18ª Arrondissement de Paris, de acordo com o The Independent.

Após o resgate, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, chamou Gassame de 'o Homem-Aranha da 18ª" nas redes sociais, e o agradeceu pelo "ato de coragem". Ela ainda falou que seu ato heroico é um "exemplo para todos os cidadão e que a cidade de Paris vai, obviamente, ser muito gentil e apoiá-lo em seus esforços para se manter na França", de acordo com a CNN.

Assista ao momento abaixo: