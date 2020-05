Homem sai de UTI após 49 dias internado e é aplaudido; assista

Cristiano Miguel de Lima junto com as duas filhas e a mulher, Graziele Nunes de Lima Foto: Graziele Nunes de Lima / Arquivo Pessoal

Depois de passar 49 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Proncor, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cristiano Miguel de Lima recebeu alta na terça-feira, 5, e foi aplaudido pela equipe do hospital. Ele testou positivo para o novo coronavírus em 19 de março.

Cristiano, de 38 anos, precisou fazer uma viagem para Itu, em São Paulo, em 4 de março para participar de uma reunião de trabalho. “Ele retornou para Campo Grande já resfriado, retornou para São Paulo para outra reunião no dia 9 e no dia 13, já em Campo Grande, passou mal”, conta Graziele Nunes de Lima, mulher de Cristiano.

Em entrevista para o E+ Graziele comenta que outros seis colegas de trabalho de Cristiano também contraíram o novo coronavírus, e dois foram para a UTI, mas acabaram morrendo. Já Cristiano foi ao hospital pela primeira vez no dia 14, mas não foi testado e recebeu tratamento para pneumonia. No dia 15, ao piorar, retornou ao local e foi internado com suspeita de covid-19.

Ele foi encaminhado para a UTI do hospital em 17 de março, conforme sua falta de ar aumentou, e já estava com os pulmões bastante comprometidos. No dia seguinte ele foi entubado, e no dia 19 teve a primeira parada cardíaca. Cristiano é hipertenso, e por isso compõe o grupo de risco para a doença. Idosos, diabéticos, aqueles com insuficiência renal crônica, doença respiratória crônica ou doença cardiovascular também compõem o grupo, que precisa ter cuidados redobrados por serem mais suscetíveis aos efeitos da covid-19.

“Foi aquela luta, de melhora e piora”, comenta Graziele, que também testou positivo para o novo coronavírus junto com as duas filhas do casal. “O sentimento que a gente tem é de medo, passando por uma situação dessas. Mas o conselho que eu tenho é nunca perder a fé. Em nenhum momento nós perdemos a fé nele”, observa ela.

Cristiano Miguel de Lima ficou 49 dias na UTI, 21 dias entubado e teve duas paradas cardíacas Foto: Graziele Nunes de Lima / Arquivo Pessoal

Cristiano ficou entubado por 21 dias, e depois precisou ser submetido a uma traqueostomia até o dia 24 de abril. A família não tinha contato com ele, e só podia vê-lo por um vidro. O primeiro contato ocorreu em 27 de abril, no aniversário da filha mais nova do casal. “Ele acabou ficando muito triste, muito sozinho. Depois que acorda fica difícil, então [a partir do dia 27] entrava para animar ele”, lembra Graziele.

A saída da UTI ocorreu em 5 de maio, quando Cristiano foi aplaudido pela equipe do hospital: “Ele chorou muito quando chegaram com papel pra ele e mostraram pra que ele ia sair da UTI depois de 49 dias. Para ele foi uma emoção muito grande, uma vitória muito grande”.

Agora ele está em um quarto do hospital, e a equipe médica prevê que ele deve receber alta e voltar para casa em 9 de maio. A lição que Graziele tira dessa situação é a necessidade de prevenção: “As pessoas precisam se conscientizar que daqui pra frente a nossa vida vai ser diferente, temos que aprender a nos prevenir e nos cuidar. O Cristiano infelizmente não teve tempo de se cuidar, se isolar e tomar os cuidados para que não chegasse a esse ponto. A melhor prevenção são os cuidados”.

