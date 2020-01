Homem refaz 'A Bela Adormecida' para pedir namorada em casamento

Pedido de casamento foi feito em um cinema, usando um trecho recriado do filme 'A Bela Adormecida' Foto: Youtube / @Lee Loechler

O cineasta Lee Loechler inovou na hora de pedir a namorada, Sthuthi, em casamento. O pedido ocorreu no dia 30 de dezembro em uma sala de cinema, e o vídeo da ação fez sucesso, pois ele recriou cenas do filme A Bela Adormecida, inserindo o casal no longa.

No lugar da princesa e do príncipe encantado, Loechler se colocou na animação com a namorada, mudando as feições dos personagens para lembrarem as do casal.

O cineasta gravou toda a ação e é possível notar o estranhamento de Sthuthi quando o filme começa já próximo do fim, na clássica cena em que o príncipe beija Bela, que acorda do sono eterno.

A Bela Adormecida, que protagoniza o filme favorito da mulher, aparece com o tom de pele mais escuro e cabelo preto, igual a Sthuthi, enquanto o príncipe é parecido com Loechler.

Ele, então, 'pega' uma caixinha lançada na animação com o anel, pedindo a namorada em casamento. É aí que ela também percebe que todos os presentes na sala de cinema eram amigos e familiares do casal.

Lee Loechler alterou as feições da princesa e do príncipe de 'A Bela Adormecida' para deixá-los parecidos com ele e a namorada Foto: Youtube / @Lee Loechler

Loechler aproveita para fazer piadas com a profissão da namorada, que é cardiologista, falando que a ama com todo o coração, incluindo os "ventrículos, átrios e válvulas". Sthuthi fica sem saber o que dizer, e o cineasta brinca que espera que ela saiba.

Por fim, Sthuthi aceita o pedido, e o filme passa a mostrar diversas cenas com lançamento de fogos de artifício. Loechler, inclusive, faz algumas interações ensaiadas com a animação e coloca um trecho caso a namorada tivesse recusado o pedido, o que gerou risadas nos presentes.

Na publicação do vídeo, Loechler comenta que foram necessários seis meses para produzir a animação e que contou com a ajuda da ilustradora Kayla Coombs, que desenhou o casal. O vídeo com o pedido de casamento já possui mais de seis milhões de visualizações no YouTube. Assista abaixo:

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais