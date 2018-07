Homem que corta cabelo de moradores de rua de graça ganha barbearia

Brennon Jones corta cabelos e barba de moradores de rua sem cobrar nada. Foto: Reprodução de cena do 'Fox 29 News'

Brennon Jones é um homem da Filadélfia, Estados Unidos, que, desde o ano passado, corta o cabelo e faz a barba de moradores de rua totalmente de graça. Porém, com a chegada do inverno, ele ficou com medo de não conseguir mais realizar os cortes, já que as ruas ficam cobertas de neve e o frio é muito intenso.

Porém, Sean Johnson, dono de uma barbearia, viu o trabalho de Jones e quis fazer algo para ajudá-lo. "Quando eu descobri, eu pensei: 'Eu preciso ser parte disso, preciso ver o que posso fazer para ajudar'", falou Johnson à Fox 29.

Então Johnson deu uma barbearia completa para Jones, para que ele possa continuar seu trabalho de ajudar pessoas necessitadas. Jones disse que ficou muito feliz com a atitude.

"Johnson disse: 'Ei, ouça, eu tenho um prédio e quero que você venha olhar'. Ele disse: 'Você gosta desse lugar?'. Eu disse que sim. Então ele me deu as chaves e falou: 'É seu'", contou Jones.

Entretanto, Johnson é muito modesto sobre sua ação. "Não é sobre eu dando uma barbearia a ele. Quando você olha para os moradores de rua e as coisas que eles precisam, eu vejo isso como algo muito maior. Eu construí algo e quero que isso seja uma coisa boa", diz.

A barbearia de Jones vai abrir ainda neste mês, com dias dedicados especialmente para atender a moradores de rua. "Eu vou continuar acreditando na minha fé. Deus me trouxe até aqui, eu sei que ele não vai me deixar agora", falou.