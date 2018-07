Homem processa mulher por mexer no celular durante filme em primeiro encontro

Mulher não teria parado de mexer no celular durante o filme. Foto: Pixabay

De acordo com o jornal Austin American-Statesman, Brandon Vezmar, um homem que vive Austin, Texas, está processando uma mulher por ficar mexendo no celular na sala de cinema durante o primeiro encontro deles. Ele pede indenização US$ 17,31 (cerca de R$ 56,66), o preço que pagou no ingresso para assistir a Guardiões da Galáxia Volume 2 em 3D.

Na petição, registrada na vara de pequenas causas, o rapaz descreve o momento como "um primeiro encontro dos infernos". Vezmar disse ao jornal que a mulher começou a mandar mensagens apenas 15 minutos após começar o filme, e, desde então, ela "usou o telefone umas 10 ou 20 vezes", até que ele pediu para ela parar.

Vezmar contou que sugeriu que ela saísse da sala de cinema para mandar mensagens - e ela o fez, deixando o homem sem carona para casa. Ele ainda disse que pediu para que ela reembolsasse o ingresso, mas ela se recusou.

Na petição, ele disse que o comportamento da mulher é "uma ameaça para a sociedade civilizada". Procurada pelo jornal, a mulher - que pediu para não ser identificada - disse que não sabia da ação judicial. "Meu deus, isso é loucura", falou, e ainda relatou ter enviado mensagens apenas duas ou três vezes no cinema.