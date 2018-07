Homem preso diz que veio de 2048 para avisar sobre invasão alienígena

Homem disse que chegou em 2017 por acidente Foto: cocoparisienne / Pixabay

A polícia de uma cidade do Estado de Wyoming, Estados Unidos, afirmou que um homem preso por intoxicação pública declarou que era um viajante do tempo e tinha voltado ao passado para alertar a população de uma invasão alienígena. As informações são da Associated Press (AP).

Os agentes policiais da cidade de Casper afirmaram que o homem, encontrado às 22h30 (horário local) da última segunda-feira, disse que veio do ano 2048. Segundo uma rádio local, o homem queria avisar aos habitantes que deveriam sair da área, pois os alienígenas chegarão à cidade no ano que vem.

O homem disse também que chegou em 2017 por acidente, pois o ano correto a que deveria ter sido transportado era 2018. Além disso, afirmou que só foi capaz de viajar no tempo porque os alienígenas encheram seu corpo com álcool.