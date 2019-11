Homem pede namorada em casamento enquanto os dois surfam no Havaí

Chris Garth se ajoelhou sobre a prancha de surfe para pedir a namorada Lauren Oiye em casamento. Foto: Tommy Pierucki via AP

Um homem estava surfando com a namorada no Havaí quando, em vez de fazer uma manobra clássica do esporte, se ajoelhou na prancha e pediu a mulher em casamento.

Mesmo em movimento, ele levava nas mãos uma caixinha com um anel dentro.

Fotógrafos que estavam nas proximidades registraram o momento, que ocorreu no último domingo, 10.

Lauren Oiye aceitou o pedido de casamento antes que Chris Garth deixasse o anel cair no mar — felizmente, era uma joia substituta. Foto: Lisa Tirimacco via AP

O programa de televisão Hawaii News Now informou que Lauren Oiye aceitou o pedido pouco antes de Chris Garth deixar o anel cair no mar.

Ele disse que sabia que o plano poderia dar errado, então usou um anel substituto enquanto estavam na água — ainda bem! A joia verdadeira estava na praia Queen's Beach, onde os dois se conheceram anos antes.