Homem pede a namorada em casamento em sessão de 'Pantera Negra'

Homem entrou em sessão do filme e pediu a namorada vestido do super-herói Foto: Reprodução de 'Pantera Negra' (2018) / Marvel

O filme Pantera Negra foi muito aguardado por ser a primeira produção do Universo Cinematográfico Marvel protagonizada por um ator negro. Mas um telespectador de Nova York, nos Estados Unidos, teve outro motivo para ansiar pelo longa: ele se fantasiou do personagem principal e pediu a namorada em casamento durante uma sessão do filme.

O caso aconteceu em um cinema do Brooklyn na noite desta quinta-feira, 15. Um usuário do Twitter que afirma ter presenciado a cena, diz que o rapaz apaixonado sabia que a namorada estaria na sessão com as amigas.

Ele entrou na sala de cinema com a fantasia do super-herói e pediu a mão dela na frente de todos do cinema. Ela aceitou mas, apesar do final feliz, ele teve de sair do estabelecimento porque não tinha comprado ingresso.

O cinema gostou da atitude do rapaz e retuitou a sua história. “Intensifiquem seus jogos, rapazes”, escreveu. Confira uma foto do momento:

Omg a guy next to us in a Black Panther outfit just proposed & she said yes & the theatre exploded in applause pic.twitter.com/fYHZekxtGM — Cory Schmitz (@CorySchmitz) 16 de fevereiro de 2018

Tradução: Meu Deus! Um cara do meu lado vestindo uma fantasia de Pantera Negra acabou de pedir a namorada em casamento. Ela aceitou e o cinema explodiu em aplausos.

Tradução: Intensifiquem suas jogadas, rapazes.