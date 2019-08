Homem não resiste a tratamento contra câncer e cachorro morre minutos após tutor

Apesar da dificuldade de analisar essa expressão, pois o ângulo da foto não favorece, é possível notar alegria na face deste yorkshire. “Percebemos aqui uma leve contração no orbicular do olho e uma boca puxada pelo bucinador e o zigomático. O contexto da utilização do bucinador é explicado pelo fato de o cachorro estar segurando um brinquedo. No entanto, por termos movimentos no orbicular do olho e no zigomático, temos que a emoção é a alegria”, segundo Sant’Anna.

Foto: Camila Tuchlinski