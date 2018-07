Homem monta festa no quintal para poder sair com a mulher e cuidar do filho

Casal se divertiu junto no quintal de casa Foto: Instagram/ @ladbabyofficial

O britânico Mark Hoyle e sua esposa tem um filho pequeno, por isso, é difícil que consigam sair só os dois. Caso queiram, é preciso chamar uma babá para tomar conta do pequeno.

Hoyle, que tem um blog e um canal no YouTube sobre paternidade, o Lad Baby, teve uma ideia para conseguir aproveitar um tempo com sua mulher e, ao mesmo tempo, tomar conta de seu filho: ele fez uma festa no quintal da casa deles.

O casal registrou tudo e o vídeo está no canal do Lab Baby no Youtube. Hoyle montou um bar para que eles comessem, bebessem e jogassem jogos, tudo isso enquanto olhavam o pequeno pela babá eletrônica. Depois, o cenário virou uma festa, para que eles pudessem dançar.

Assista: