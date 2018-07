Homem mais velho do Reino Unido recusa cartão de aniversário da rainha

Homem mais velho do Reino Unido recusou cartão da rainha Elizabeth II para ajudar o governo a economizar dinheiro. Foto: REUTERS/Stuart C. WIlson/Pool

Robert Weighton é o homem mais velho do Reino Unido. O morador do condado de Hampshire, no sul da Inglaterra, completou 109 anos e tomou uma atitude pouco comum: recusou cartão de aniversário da rainha Elizabeth II por já ter recebido vários em anos anteriores.

Pai de três filhos, avô de dez e bisavô de outros 25, Bob explicou que também recusou o cartão para ajudar o governo a economizar gastos e pela rainha sempre parecer entediada nas fotos.

Ele, que é fluente em japonês e ajudou a decifrar mensagens durante a Segunda Guerra Mundial, acredita que sua longevidade se explica por pura sorte.

Falando com a imprensa inglesa, Weighton brincou que ficou triste da primeira-ministra Theresa May não ter pedido permissão para ele ao iniciar o Brexit bem no dia do seu aniversário.

Veja abaixo trecho da entrevista que ele deu para a ITV News.